Sie rannte über die Straße zum Bus Fußgängerin in Berlin unter Transporter eingeklemmt und schwer verletzt

Eine 27-Jährige ist am Montagabend in Neu-Hohenschönhausen von einem Transporter angefahren und eingeklemmt worden. Die Frau soll, ersten Ermittlungen zufolge, über die Straße gerannt sein, um einen Bus an der gegenüberliegenden Haltestelle zu erreichen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Beim Überqueren der Vincent-van-Gogh-Straße wurde sie von einem Auto erfasst. Mit Verletzungen am Oberkörper wurde die 27-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Zum Unfallhergang ermittelt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte. (dpa)