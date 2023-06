Sie stahlen Schmuck und Bargeld Berliner Polizei schnappt zwei falsche Telekom-Mitarbeiter

Die Berliner Polizei am Dienstagnachmittag in Prenzlauer Berg zwei mutmaßliche Trickdiebe festgenommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Den Angaben zufolge beobachteten zwei zivile Einsatzkräfte des Landeskriminalamts die beiden einschlägig bekannten Tatverdächtigen beim Klingeln an mehreren Wohnhäusern. Ein 80-jähriger Mann ließ die beiden als Telekom-Mitarbeiter getarnten Männer in seine Wohnung. Einer der beiden lenkte den Wohnungsbesitzer ab, indem er vorgab, Arbeiten an den Leitungen vornehmen zu müssen. Der andere entwendete in dieser Zeit eine Schmuckschatulle sowie eine zweistellige Summe Bargeld.

Als die Tatverdächtigen wenig später das Haus mitsamt ihrer Beute wieder verlassen wollten, wurden sie von der Polizei festgenommen. Die Beamten gaben dem Mann das Diebesgut zurück. Das Landeskriminalamt ermittelt. (Tsp)