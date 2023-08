Tagesspiegel Plus Sie wollten ihre Liebsten herüberholen : Ein Tunnel unter der Berliner Mauer war die Hoffnung – dann wurde er entdeckt

Für einen Moment bringen Baggerarbeiten am Mauerstreifen der Bernauer Straße die Tragik der Teilung ans Licht: ein Fluchttunnel – gegraben in der Hoffnung auf ein gemeinsames Leben in Freiheit.