Signa-Krise spitzt sich zu Immobilienriese stoppt alle Bauprojekte in Berlin

Der kriselnde Immobilienkonzern Signa hat alle Bauprojekte am Standort Berlin gestoppt. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Unternehmenskreisen. Einige betroffene Projekte wie die Karstadt-Standorte Hermannplatz und Wedding sind noch in der Planungs- und Beteiligungsphase, andere wie das „Glance“ in der Franklinstraße waren bereits im Bau. Hintergrund sind auch die Schwierigkeiten der Immobilienbranche durch steigende Zins- und Baukosten.