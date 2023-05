Tagesspiegel Plus So einfach wie faszinierend : Wo Kinder in Berlin mit Kugelbahnen Spaß haben können

Es sind faszinierende Spielzeuge: In Weißensee können Kinder im Kugelbahncafé damit viel Spaß haben. Größere können am Montag im Einkaufszentrum Schönhauser Allee Arkaden eine Rekordbahn bauen - eine Spendenaktion für krebskranke Kinder.