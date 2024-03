Tagesspiegel Plus So viel Ausfall wie seit Jahren nicht mehr : Jede siebte Unterrichtsstunde in Berlin findet nicht regulär statt

Neue Zahlen belegen, dass sich der Lehrermangel zunehmend auf den Stundenausfall auswirkt. Die Statistik bestätige, „dass gefühlt jeden Tag Unterricht nicht wie geplant stattfindet“, sagt Elternsprecher Heise.