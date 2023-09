So war die XXL-Klassenfahrt nach Sylt „Finden Sie mal eine Herberge mit 700 Betten!“

Was für eine Reise! Letzte Woche war das traditionsreiche Berliner Kant-Gymnasium auf Sylt – als komplette Schule mit 700 Personen. Die Leserresonanz war enorm, viele wollten wissen: Wie war’s denn nun? Also hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel fix Schulleiter Marc Vehlow auf Sylt angefunkt. Er leitet die Schule seit 2019 und war vorher Schulleiter in Mitte und Shanghai. Hier spricht er über das Abenteuer, Nordseewetter und müde Lehrkräfte.