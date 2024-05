„Soldaten gehören in die Mitte der Gesellschaft“ Erstmals Bundeswehr-Gelöbnis vor Berliner Abgeordnetenhaus

Frau Seibeld, am 22. Mai werden Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erstmals vor dem Berliner Abgeordnetenhaus ihr Gelöbnis ablegen. Wie kam es zu der Entscheidung?

Seibeld: Anlass ist das 75. Jubiläum des Grundgesetzes am 23. Mai. Als Präsidentin des Abgeordnetenhauses wollte ich dieses mit Leben füllen. Also habe ich der Bundeswehr angeboten, am Vortag ein öffentliches Gelöbnis vor dem Abgeordnetenhaus abzuhalten. Stichwort: Parlamentsarmee. Ein Angebot, das sehr gerne angenommen wurde.

Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 verkündet, die Bundeswehr gibt es erst seit 1955. Der Zusammenhang liegt auf den ersten Blick nicht auf der Hand.

Die Kernelemente des Grundgesetzes Sicherheit, Freiheit, Demokratie sind ganz eng mit der Bundeswehr verknüpft. Insofern hängen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung und Bundeswehr inhaltlich für mich zusammen. Zudem wirbt die Bundeswehr mit dem Slogan: Soldaten in die Mitte der Gesellschaft. Das finde ich einen spannenden Satz. In Zeiten, in denen die Bundeswehr sicherheitspolitisch wieder eine größere Rolle spielt, müssen wir zeigen, dass die Soldatinnen und Soldaten genau da hingehören: in die Mitte der Gesellschaft. Das 75. Jubiläum des Grundgesetzes ist dafür ein guter Anlass.

Cornelia Seibeld, Präsidentin des Abgeordnetenhauses Berlin © Klaus J.A. Mellenthin/Abgeordnetenhaus

Das Abgeordnetenhaus, überhaupt das Land Berlin, hat nur wenige politische Berührungspunkte mit der Bundeswehr. Warum überlässt man so eine Zeremonie nicht den Bundesinstitutionen?

Wir haben ein föderalistisches System, in dem die Landesparlamente eine starke Stellung haben. Am Ende stehen auch diese für den Parlamentarismus und den Zusammenhang zwischen Parlamentarismus und der Bundeswehr in Deutschland. Zudem ist es noch nicht so lange her, dass die Bundeswehr während der Coronapandemie Amtshilfe in nahezu allen Bezirksämtern geleistet hat. Die Berührungspunkte sind also da.

Wie wird das Gelöbnis ablaufen?

Nicht viel anders als bei anderen öffentlichen Gelöbnissen. Es kommen rund 30 Rekruten, eingeladen sind traditionell auch immer deren Familien. Darüber hinaus gibt es Ehrengäste, die wir einladen: unter anderem den Bundesverteidigungsminister, die Bundestagspräsidentin, den Regierenden Bürgermeister und den Senat, alle Bezirksbürgermeister, die BVV-Vorsteher, die Wehrbeauftragte, den Generalinspekteur der Bundeswehr. Auch die Fraktionen im AGH bekommen natürlich ein Kontingent an Karten. Als Präsidentin des Abgeordnetenhauses werde ich eine Rede halten. Ansonsten liegt die Zeremonie natürlich in den Händen der Bundeswehr.

Das Feierliche Gelöbnis bei der Bundeswehr Beim Feierlichen Gelöbnis leisten Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr ihren sogenannten Fahneneid. Die Zeremonie symbolisiert das Bekenntnis der Bundeswehr zur demokratischen Grundordnung. Sie findet in der Regel am Ende der dreimonatigen Grundausbildung statt. Oft findet die Zeremonie in Kasernen statt, in jüngerer Zeit auch wieder vermehrt an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel vor dem Bundestag. Das Gelöbnis lautet: „Ich gelobe/schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, (so wahr mir Gott helfe).“ Freiwillig Wehrdienstleistende sagen „Ich gelobe“, Zeit- und Berufssoldaten leisten einen Eid und beginnen diesen mit „Ich schwöre“. Ob die Rekruten die Formel „so wahr mir Gott helfe“ mitsprechen, ist ihnen freigestellt.

Wie viel wird die Veranstaltung das Land Berlin kosten?

Die Kosten werden von der Bundeswehr getragen. Wir richten im Anschluss noch einen kleinen Empfang im Abgeordnetenhaus aus. Das ist ein überschaubarer Betrag.

Waren die Fraktionen im Abgeordnetenhaus an der Entscheidung beteiligt?

Nein, solche Fest-Veranstaltungen werden von der Hausleitung organisiert. Das ist auch bei anderen Veranstaltungen, wie etwa zum 35-jährigen Jubiläum des Mauerfalls, nicht anders.

Ich frage, weil man sich vorstellen kann, dass zum Beispiel die Linksfraktion nicht übermäßig begeistert sein wird.

Das kann ich mir auch vorstellen. Es kommt in einem Parlament häufig vor, dass nicht alle einer Meinung sind.

Können Sie sich vorstellen, dass regelmäßig Gelöbnisse vor dem Abgeordnetenhaus stattfinden?

Wir schauen jetzt mal, wie die Veranstaltung läuft. Aber ich finde in der Tat, dass man gerade in der jetzigen sicherheitspolitischen Lage gucken muss, dass die Bundeswehr wieder als Teil der Gesellschaft wahrgenommen und nicht als Randthema behandelt wird.

Hat man diesen Gedanken in den vergangenen Jahren vernachlässigt?

Ich finde schon. Das ist natürlich erklärbar. Wir haben lange in friedlichen Zeiten gelebt in Europa. Das hat dazu geführt, dass die Bundeswehr ein bisschen aus dem gesellschaftlichen und politischen Fokus geraten ist. Das zeigt sich nicht nur bei der Finanzierung, sondern zum Beispiel auch bei der Frage: Wie setzt sich die Bundeswehr eigentlich zusammen? Mit der Abschaffung der Wehrpflicht ist das ein bisschen aus dem Blick geraten.

Die Bundes-CDU hat sich gerade zu einer Wiedereinführung der Wehrpflicht bekannt. Wie stehen Sie dazu?

Ich finde es gut, wenn die Bundeswehr auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Dafür ist die Wehrpflicht ein Weg. Ich kann mir vorstellen, dass es auch andere gibt. Jedenfalls finde ich es extrem wichtig, dass die Soldatinnen und Soldaten bunt gemischt sind und eben die gesamte Gesellschaft abbilden. Die Bundeswehr muss sowohl als langjähriger Arbeitgeber als auch als Zwischenstation im Leben junger Menschen attraktiv sein.