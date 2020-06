Vor Beginn der Sommerferien hat die Brandenburger Polizei vor starkem Reiseverkehr und Staus auf den Fernstraßen in Richtung Süden und der Küste gewarnt.

„Stellen Sie sich auf zähfließenden Verkehr und Stau wegen des sehr hohen Verkehrsaufkommens ein“, teilte die Leiterin des Bereichs Verkehrsangelegenheiten im Polizeipräsidium, Ute Döpke, am Dienstag mit. Dies gelte für die gesamten Sommermonate.

Am Donnerstag beginnen die Sommerferien in Brandenburg, Berlin und Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Ferien bereits am Montag begonnen. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen starten am Wochenende in die Sommerferien.

„Bitte beachten Sie, dass alle Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen, aber auch die mitreisenden Familien und Freunde, ausgeruht und weitestgehend stressfrei die Fahrt antreten“, betonte Döpke.

Bei Kontrollen werde die Polizei ihr Augenmerk verstärkt auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit und die Ladungssicherung bei Wohnmobilen sowie Autos mit Wohnanhängern richten.

Staugefahr auf Autobahnen wegen Bauarbeiten

Das Potsdamer Verkehrsministerium wies auf sechs staugefährdete Autobahnabschnitte wegen Bauarbeiten hin.

Dies betreffe unter anderem den Berliner Ring, die A2 Richtung Magdeburg, die Autobahnen in Richtung Polen und die A24 in Richtung Hamburg und Ostsee.

In Berlin werden die Sommerferien und die sich damit leerenden Straßen und Bahnen genutzt, um Bauvorhaben umzusetzen, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte. Die ersten Baustellen im Hauptstraßennetz seien bereits eingerichtet.

Baustellen in der Hauptstadt

„Mit Aufhebung der weltweiten Reisewarnung sind Auslandsreisen ins europäische Ausland zwar wieder möglich, an den Grenzen kann es bei der Ein- und Ausreise aber zu längeren Wartezeiten kommen“, so die VIZ.

„Die Verkehrsinformationszentrale Berlin geht davon aus, dass in Folge der Corona-Pandemie zahlreiche Deutsche ihren Sommerurlaub vermehrt im eigenen Land oder in den unmittelbaren Nachbarländern verbringen und an Stelle von Flugreisen vermehrt mit dem eigenen Kfz unterwegs sein werden. Insbesondere die Strecken an die Küste und in die Alpenregion werden dadurch voraussichtlich besonders stark belastet werden.“

Am ersten Ferienwochenende sei daher mit umfangreichen Staus auf den Berliner Stadtautobahnen und Ausfallstraßen zu rechnen. Vor allem auf den Brandenburger Autobahnen müsse man mit Einschränkungen rechnen.

Der ADAC Berlin-Brandenburg erwartet laut einer Mitteilung bereits ab Mittwochnachmittag ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf allen Ausfallstraßen und Autobahnen in Berlin und Brandenburg.

„Mit einer zweiten Reisewelle muss ab dem frühen Freitagnachmittag gerechnet werden“, teilt der ADAC mit und empfiehlt, an diesen Tagen entweder in den frühen Morgenstunden oder erst abends nach 19 Uhr loszufahren: „Auch der Samstagnachmittag eignet sich gut, um die Sommerreise etwas stressfreier anzutreten.“

Auf folgenden Abschnitten rechnen die VIZ und der ADAC mit längeren Wartezeiten:

A100/A113 aus beiden Richtungen in der Zufahrt zum AD Neukölln

A2 zwischen AS Brandenburg und AS Lehnin

A10 (Nördlicher Berliner Ring) zwischen Dreieck Havelland und Dreieck Barnim

A10 (Östlicher Berliner Ring) zwischen AS Rüdersdorf AS Freienbrink

A10 (Südlicher Berliner Ring) Richtung Dreieck Nuthetal zwischen AS Rangsdorf und AS Ludwigsfelde West

A10 (Südlicher Berliner Ring) zwischen AS Michendorf und AS Ferch

A11 Richtung Berlin zwischen AS Joachimsthal und AS Pfingstberg

A24 Baustelle AD Havelland und AS Neuruppin

A114 zwischen AS Bucher Straße und Dreieck Pankow

A15 – zwischen Cottbus-West und Vetschau

A10/A24 – nördlicher Berliner Ring zwischen Dreieck Pankow und Havelland und weiter auf der A24 über Neuruppin bis Raststätte Walsleben-West (Einschränkungen durch zahlreiche Bauabschnitte auf rund 70 Kilometer langen Strecke)

Auch im Berliner Straßenverkehr soll es wegen Ferienbaustellen zu Einschränkungen kommen.

Diese bestehenden Baustellen in Berlin listet die VIZ auf:

Am Seegraben (B96a) in Bohnsdorf/Altglienicke

Frankfurter Tor in Friedrichshain

Sterndamm/Groß-Berliner Damm in Johannisthal

Lange Brücke in Köpenick

Skalitzer Straße/Gitschiner Straße in Kreuzberg

Schlesische Straße in Kreuzberg

Mariendorfer Damm in Mariendorf

Kiefholzstraße in Plänterwald

Seestraße in Wedding

In den vergangenen Jahren kam es in den Ferien wiederholt zu Engpässen an den Berliner Flughäfen. Aus Sicht der VIZ soll es hier in diesem Jahr anders laufen: „An den Berliner Flughäfen Tegel (TXL) und Schönefeld (SXF) rechnet die Verkehrsinformationszentrale in diesem Jahr, aufgrund der geringen Passagierzahlen, mit keinen größeren Einschränkungen."

ADAC warnt vor Stau zum Sommerferienstart

Der Auto Club Europa (ACE), geht zu Beginn der Sommerferien von einem „weitaus geringeren Verkehrsaufkommen“ aus als in den Vorjahren. Der Sommerurlaub im Inland sei dennoch eine Alternative, für die die Menschen auch vermehrt aufs eigene Auto zurückgriffen.

Demnach füllten sich ab Freitagnachmittag die Routen zu den deutschen Küsten. Ab dem Samstagvormittag dürfte es ebenfalls zu Verzögerungen kommen, besonders wenn der Verkehr an Baustellen durch ein Nadelöhr muss.

Wer möglichst entspannt in den Urlaub starten möchte, fährt besser entweder unter der Woche oder am Sonntag los. Geht das nicht, sollte man zumindest sehr früh morgens starten, rät der ACE.

Hier rechnet der ADAC mit Staugefahr in beiden Richtungen

Die Fernstraßen in Richtung Nordsee und Ostsee

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck - Puttgarden

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund

A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A 6 Metz - Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Flensburg und Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock - Rostock

A 24 Berlin - Dreieck Wittstock - Hamburg

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Auch Auslandsreisen sind mittlerweile wieder möglich. Der ADAC warnt aber vor Wartezeiten und Staus im Zuge von Kontrollen bei Ein- und Ausreise.

Viel Geduld ist auch auf den Transitrouten im benachbarten Ausland gefragt. (dpa/Tsp)