Sonnenschein und gute Laune Sommerwetter zieht Berlinerinnen und Berliner nach draußen

Das sommerliche Wetter an diesem Wochenende hat in Berlin für belebte Parks und Straßen gesorgt. Die Außenbereiche der Cafés, Kneipen und Restaurants waren bis in die späten Abendstunden hinein gut besucht. Zahlreiche Rennradfahrerinnen und -fahrer nutzten die Sonne für Ausfahrten in und rund um die Hauptstadt, auf den Grünflächen machten sich Sonnenbader breit.

Auch die Läuferinnen und Läufer des Berliner Halbmarathons starteten bei freundlichen Bedingungen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag erreichten die Temperaturen dem Deutschen Wetterdienst zufolge erstmals im laufenden Jahr bis zu 25 Grad.

Das Wetter bleibt den Berlinern und Brandenburgern am Sonntag und zum Start in die neue Woche erhalten. Am Montag soll Temperatur in Brandenburg wieder auf bis zu 27 Grad ansteigen, mit den höchsten Werten an der Neiße. Regen ist nicht zu erwarten. Für Berlin sagen die DWD-Meteorologen bei schwachem Ostwind 23 Grad voraus. Auch in der Nacht zum Dienstag soll es trocken bleiben, bei maximal 15 Grad.

Der Dienstag selber soll den Angaben zufolge mit bis zu 29 Grad erneut ungewöhnlich warm werden. Allerdings kann es lokal zu Starkregen und Hagelschauern kommen. Ab Mittwoch sollen die Tagestemperaturen wieder unter 20 Grad fallen. Laut DWD wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Zwischen dem Havelland und dem nördlichen Brandenburg können demnach frische Windböen auftreten. In der Nacht zum Montag sind dort Regenwolken und leichte Schauer möglich, bei einer Abkühlung auf 11 bis 15 Grad.

Dem DWD zufolge war das Wochenende eines der wärmsten in Berlin und Brandenburg seit Jahrzehnten zu dieser Jahreszeit. In Cottbus maß der Wetterdienst in diesen Tagen mit 26 Grad einen Rekordwert für den Zeitraum zwischen dem 1. und 10. April. (dpa)