Sparmaßnahmen auf Kosten der Sicherheit Schülerausschuss macht sich für Wachschutz an Neuköllner Bildungseinrichtungen stark

Sie demonstrieren vor dem Rathaus, argumentieren in den Ausschüssen und werben in der Bezirksverordnetenversammlung: Neuköllner Schulen, die von heute auf morgen ihre Wachschützer verloren haben, geben nicht auf. Nun haben sie einen weiteren Verbündeten gewonnen.

Bei diesem Verbündeten handelt es sich um den Landesschülerausschuss (LSA). Er wandte sich am Donnerstag mit einem Positionspapier an die Öffentlichkeit. „Sicherheit ist essenziell für einen produktiven Lernraum“, argumentiert LSA-Sprecher Paul Seidel. Deshalb erreiche das Gremium gerade „aus vielen Bezirken“ der Ruf nach einem Wachschutz an Schulen.

Die Sicherheit an Schulen ist die Grundlage für ein sorgenfreies und vertrauensvolles Bilden. Aus dem Positionspapier der Schüler

Generell reiche für die Sicherheit ein umzäuntes Gelände sowie ein enger Schließrhythmus, heißt es im Positionspapier. An manchen Schulen bestehe allerdings ein höheres Sicherheitsinteresse, wenn sie beispielsweise in einer kriminalitätsbelasteten Gegend lägen. Hier würden dann zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gebraucht, „um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten und Unbefugte vom Schulgelände fernzuhalten“.

In Neukölln gab es die meisten Schulwachschützer

Vor diesem Hintergrund sei der LSA darüber beunruhigt, dass die Streichung entsprechender Haushaltsposten vorgesehen und damit eventuell die Sicherheit der Schulbeteiligten gefährdet sei.

Wie berichtet, war Neukölln der einzige Bezirk, der seit vielen Jahren an zahlreichen Schulen Wachschutz einsetzte. Ausgangspunkt war 2006 die Gewalteskalation an der damaligen Rütli-Hauptschule. Die aktuellen Sparmaßnahmen lassen diese Sonderausstattung nicht mehr zu. Punktuell gab es auch andernorts schon Schulwachschützer.