Spaziergang mit dem Sexualstraftäter Eine Berliner Bewährungshelferin erzählt

Abends in der Eckkneipe. Ein Freundeskreis trifft sich auf das traditionelle Feierabend-Bier. Es wird viel geredet, gelacht und getrunken. Natürlich wird sich auch über die Arbeit ausgetauscht. Doch eine Person kann nur zuhören und nicht mitreden: Viola Würffel. So oder so ähnlich geht es der Berlinerin oft. Das, was sie in ihrem Beruf erlebt, bezeichnet sie als „Partykiller“. Also schweigt sie meist vor Familie oder Freunden, wenn es um die Arbeit geht. Würffel ist Bewährungshelferin bei der Berliner Justiz. Schwerpunkt: Sexualstraftäter.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden