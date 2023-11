Spektakulärer Einbruch in Berlin Schmuck und Uhren im Wert von 681.000 Euro erbeutet – Anklage erhoben

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der bei einem Einbruch in Prenzlauer Berg allein mit Schmuck und Uhren eine Beute in sechsstelliger Höhe gemacht haben soll.

Den Ermittlungen zufolge brach der Mann zwischen dem 3. und 6. April 2022 in eine Wohnung in Prenzlauer Berg ein. Dazu soll er ein etwa 80 mal 65 Zentimeter großes Loch in die Wohnungstür geschnitten haben. In der Wohnung habe er unter anderem 33 Armbanduhren, mindestens zehn Halsketten, zwanzig Paar Ohrringe und dreißig Ringe im Gesamtwert von 681.000 Euro gefunden.

Ob der 38-Jährige wusste, wo er gezielt zuschlagen muss oder ob es Zufall war, muss in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten geklärt werden. Der Mann schweigt bislang zu den Anschuldigungen – so wie er auch nicht preisgegeben hat, wo die Beute ist.

Der Mann war zuvor mehrfach „einschlägig in Erscheinung getreten“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Außerdem war er erst zwei Monate vor dem Einbruch aus dem Maßregelvollzug entlassen worden. Sein Pech: Am Einstiegsloch hinterließ der Mann DNA-Spuren. (Tsp)