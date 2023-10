Staatssekretärs-Posse in der Berliner SPD Machtzerfall von innen

Eine vereinfachte Theorie über den Zerfall von Imperien geht so: Ein konkurrierendes Reich wird stärker und stärker. Der Druck von außen überträgt sich ins Zentrum und zerrt am inneren Machtgefüge. Eine Intrige, ein Putsch oder eine Revolution – und zack, fällt ein oft über Jahrhunderte stabiles System innerhalb weniger Augenblicke in sich zusammen.