Erst die Autobahn in Essen - jetzt auch die A100 in Berlin? Nach dem Gerichtsurteil für die Stadt Essen hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) auch die Sperrung der Berliner Stadtautobahn für Diesel-Fahrzeuge ins Spiel gebracht. Die Organisation hat auch schon einen Abschnitt ausgemacht, auf dem Fahrverbote für Dieselfahrzeuge aus Sicht des Verbands nur schwer zu umgehen sein werden.

Konkret geht es um den Bereich der A100 zwischen Kaiserdamm und ICC. Laut Umweltatlas zur verkehrsbedingten Luftbelastung im Straßenraum werden in zahlreichen an die Autobahn angrenzenden Straßen der zulässige Höchstwert von 40 µg/m³ Stickstoffdioxidkonzentration überschritten. In der Rognitzstraße (Berlin-Charlottenburg) lag der Wert zum Zeitpunkt der Messung im Jahr 2015 mit 74 µg/m³ beinahe 100 Prozent über dem zulässigen Grenzwert.

Nächster Termin: März 2019

Laut einem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts muss der Senat an dieser wie an allen anderen Stellen der Stadt bis Ende März 2019 dafür sorgen, dass der Grenzwert eingehalten wird. „Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es andere Möglichkeiten für eine Einhaltung gibt als ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge“, sagte dazu Peter Kremer, Anwalt der DUH und verantwortlich für das Klageverfahren in Berlin. Er wies darauf hin, dass der tatsächliche Wert sogar noch höher liegen könnte.

In der Tat hatte das Berliner Verwaltungsgericht in seinem Urteil vom 9. Oktober festgestellt, dass die durch das Modell zur Berechnung der Stickstoffkonzentration in Berlin modellierten Werte im Schnitt zehn Prozent unter dem tatsächlichen Wert liegen. Für die Rognitzstraße läge die Stickstoffdioxidkonzentration dann bei 83 statt 74 µg/m³.

Die Ursachen für die hohe Stickstoffbelastung in diesem Bereich der A100 ergebe sich aus zwei Faktoren, so Kremer: Ersten stehen die Häuser sehr nah an der Autobahn, zweitens verläuft diese in dem Bereich in einem Trog, der kaum Luftaustausch zulässt. Da sich diese Konstellation auch im weiteren nördlichen Verlauf der A100 immer wieder findet, könnte es auch dort kritisch werden, so Kremer weiter.

In der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr läuft derzeit die Prüfung der Aussagen Kremers. Sprecher Jan Thomsen sagte dem Tagesspiegel, dass die Situation vor Ort in jedem Fall begutachtet werde. „Wir müssen schauen, was man direkt an den betroffenen Straßen unternehmen kann“, so Thomsen weiter. Eine konkrete Aussage dazu, ob das Szenario eines Diesel-Fahrverbots auf der A100 aus Sicht der Senatsverwaltung im Bereich des Möglichen liege, wollte er zu diesem Zeitpunkt nicht treffen.

+++

FDP schlägt Deckel für Teile der Berliner Stadtautobahn vor: Hamburg macht’s, München plant’s – und Berlin? Der A100-Trog am Berliner ICC könnte überbaut werden. Vorteil: viel City-Grün. Nachteil: immense Kosten. Die Idee, die Debatte.

+++

Lesen Sie mehr aus den Bezirken

Kostenlos bestellen, komplett lesen - unsere Tagesspiegel-Newsletter www.tagesspiegel.de/leute