Rund 3,6 Millionen Menschen lebten in Berlin Mitte vergangenen Jahres - 41.000 mehr als ein Jahr zuvor. Das meldet das Amt für Statistik am Donnerstag. Während die Zahl der Berliner mit deutschem Pass um nur 100 Menschen zunahm, wuchs die Zahl der Ausländer mit Wohnsitz in Berlin um 41.000 - sie tragen also das Bevölkerungswachstum der Stadt zu "99,8 Prozent", so die Statistiker. Und die Bevölkerung der Stadt würde auch nicht schrumpfen, wenn nicht mehr Menschen herziehen als fortziehen würden: Berlin profitiert von einem "Geburtenüberschuss", denn Eltern brachten 19.600 Kinder zur Welt - und diesen stehen weniger Todesfälle gegenüber: 18.100.

Die Dynamik lässt etwas nach

Allerdings nimmt das Tempo des Bevölkerungswachstums ab: Das Plus von "1,2 Prozent ist der geringste jährliche Bevölkerungsanstieg seit dem Zensus 2011", Martin Axnick vom Amt für Statistik. Die Dynamik lasse bei der deutschen wie auch bei der ausländischen Bevölkerung ab, letztere sei im ersten Halbjahr 2017 allerdings noch um rund sieben Prozent gestiegen. Im ersten Halbjahr 2017 seien fast 80.000 Menschen nach Berlin gezogen, im Gegenzug verließen aber auch 63600 Menschen die Stadt. Daraus ergibt sich für dieses Halbjahr ein Wanderungsgewinn von 16.400 Menschen, hinzu kommt der Geburtenüberschuss von rund 1000 Kinder. In den vorangegangenen Halbjahren wuchs die Berliner Bevölkerung noch deutlich stärker: um 23.900 Menschen im zweiten Halbjahr 2016 und sogar um 30.900 im ersten Halbjahr 2016.

Weniger Nachmeldungen von Flüchtlingen

Eine Erklärung für den Rückgang des Zuzugs sehen die Statistiker in den "Nachmeldungen" von Flüchtlingen in der Stadt, die im Jahr 2015 in großer Zahl kam, aber wegen der überlasteten Verwaltung erst ein halbes Jahr oder mehr später erst amtlich erfasst wurden. Demnach sind die aktuellen, leicht rückläufigen Zahlen eher Ausdruck des möglicherweise nachhaltigen Wachstums der Stadt. Und "wenn sich der Trend fortsetzt, wird Berlins Bevölkerung auch auf das ganze Jahr 2017 betrachtet um ungefähr 40000 Menschen wachsen", sagt Axnick vom Amt für Statistik.

Zuzug verschärft die Not am Wohnungsmarkt

Verlässliche Zahlen zur Entwicklung der Bevölkerung sind deshalb so wichtig, weil jeder zusätzliche Berliner eine Wohnung braucht, es aber daran schon heute mangelt. Wie berichtet ging die Zahl der neu genehmigten Wohnungen in der Stadt im vergangen Jahr sogar zurück. Hinzu kommt, dass das Angebot neu entstehender Objekte so gar nicht zur Nachfrage passt: Private bauen mehr teure Eigentumswohnungen als günstige Mietwohnungen von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften geschaffen werden. Dabei kommt die überwiegende Zahl der aus dem Ausland in die Stadt strömenden Menschen aus wirtschaftlich kriselnden Regionen Ost- und Südosteuropa oder aus Kriegs- und Krisengebieten. Das verschärft den Wettbewerb um die ohnehin bereits schrumpfende Bestand günstiger Altbauten und öffentlich geförderter Sozialwohnungen.

