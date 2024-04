Haben Sie mehr als nur Bibeln? „Wir sind eine der ältesten Buchhandlungen Berlins“

Der Welttag des Buches und des Urheberrechts naht: Den gibt es seit 1995 und der wird immer am 23. April begangen. In Spandau haben wir noch eine Handvoll echter Buchhandlungen, und eine ganz besondere befindet sich im Johannesstift in Hakenfelde. Im neuen Fragebogen des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel spricht Nanno Viëtor über die Buchhandlung, Lesungen, Frühlingstipps und seinen Lieblingsplatz in Spandau.