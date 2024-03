Ständig Stau und Trödel-Tempo Diese Tramlinien machen den Berliner Verkehrsbetrieben die meisten Probleme

In Berlin war der Straßenbahnverkehr im vergangenen Jahr 2555 Mal so gestört, dass es nicht mehr weiterging. In 682 Fällen hatte es externe Ursachen wie Unfälle oder blockierte Gleise. Die deutlich häufigeren „Betriebsstörungen ohne Fremdeinwirkung“ resultierten meist aus kaputten Bahnen, Weichen und Ampeln sowie aus Fahrpersonal, das krankheitsbedingt abgelöst werden musste.