Mit warmen Spätsommertagen im Freibad sieht es in diesem Jahr schlecht aus. Auf das Baden verzichten müssen die Berliner:innen trotzdem nicht: In der kommenden Woche starten fünf weitere Hallenbäder in den Badebetrieb.

Am Montag öffnen die Berliner Bäder-Betriebe ihre Schwimmhallen in der Finckensteinallee in Lichterfelde und auf der Fischerinsel, das Stadtbad Mitte sowie die beiden Wilmersdorfer Stadtbäder in der Mecklenburgischen Straße und in der Fritz-Wildung-Straße für die Öffentlichkeit.

Schon länger geöffnet sind die Schwimmhalle am Helene-Weigel-Platz, die Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg am Sachsendamm und das Stadtbad Spandau Nord. Weitere Hallenbäder werden nach und nach öffnen, konkrete Termine gebe es dafür noch nicht, sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe.

Damit es dort coronasicher zugeht, müssen Besucher:innen geimpft, genesen oder innerhalb der vergangenen 24 Stunden negativ getestet sein, bevor sie sich im Bad in Badesachen werfen können. Die entsprechenden Nachweise werden am Einlass kontrolliert.

Von dieser Regel ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren und Schulkinder, die regelmäßig getestet werden.

Bis zum Beckenrand gilt Maskenpflicht

In den Bädern gilt bis zum Beckenrand Maskenpflicht. Die Liegen und Sitzgelegenheiten an den Becken sind grundsätzlich gesperrt, die Duschen sind aber geöffnet. Föne gibt es nur dort, wo auch Abstand gehalten werden kann.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wer eines der Schwimmbäder besuchen will, muss vorher ein wenig planen: Badegäste müssen vor ihrem Besuch in den Hallen- wie in den Sommerbädern auf der Webseite der Bäder-Betriebe ein Zeitfenster buchen, in dem sie Zugang zum Schwimmbad bekommen. Je nach Tageszeit und Bad dauern diese Zeitfenster etwa zwei oder drei Stunden. Der Einlass ins Schwimmbad endet 60 Minuten vor dem Ende des gebuchten Zeitfensters, eine halbe Stunde vor Ende ist die Badezeit vorbei.

Auf der Webseite der Bäder-Betriebe können direkt Schwimmbadtickets für ein Zeitfenster gebucht werden. Der Vorverkauf startet jeweils vier Tage vor dem Schwimmtermin. Wer keine Möglichkeit hat, online zu bezahlen, kann sich auch vor Ort an der Kasse ein Ticket kaufen. Allerdings ist deren Anzahl begrenzt und nur für das dann laufende Zeitfenster gültig. Nur online zu reservieren und dann an der Kasse zu bezahlen ist nicht möglich. Tickets für die meisten Hallenbäder kosten zwischen 3,50 Euro und 5,50 Euro.

Diese Hallenbäder haben bereits geöffnet:

Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz „Helmut Behrendt“, Helene-Weigel-Platz 9

Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg, Sachsendamm 11

Stadtbad Spandau Nord, Radelandstraße 1

Diese Hallenbäder öffnen am Montag, 30. August:

Schwimmhalle Finckensteinallee, Finckensteinallee 73

Schwimmhalle Fischerinsel, Fischerinsel 1

Stadtbad Mitte, Gartenstraße 5

Stadtbad Wilmersdorf I, Mecklenburgische Straße 80

Stadtbad Wilmersdorf II, Fritz-Wildung-Straße 7

So lange haben die Sommerbäder geöffnet:

Letzter Tag am 29. August:

Sommerbad im Kombibad Seestraße, Seestraße 80

Sommerbad Wilmersdorf, Forckenbeckstraße 14

Sommerbad Mariendorf – Rixdorfer Straße, Rixdorfer Straße 130

Kinderbad Monbijou, Oranienburger Str. 78

Letzter Tag am 5. September:

Sommerbad im Kombibad Spandau Süd, Gatower Straße 19

Kombibad Mariendorf, Ankogelweg 95

Kombibad Gropiusstadt, Lipschitzallee 33

Sommerbad Wuhlheide, Treskowallee 211

Sommerbad Pankow, Wolfshagener Str. 91-93

Kinderbad Platsch, Max-Herrmann-Straße 7

Letzter Tag am 12. September:

Sommerbad Humboldthain, Wiesenstraße 1

Sommerbad am Insulaner, Munsterdamm 80

Sommerbad Neukölln, Columbiadamm 160

Bis Ende September geöffnet:

Strandbad Wannsee, Wannseebadweg 25 (letzter Tag: 18.9.)

Sommerbad Kreuzberg, Prinzenstraße 113-118 (letzter Tag: 19.9.)

Sommerbad Olympiastadion (letzter Tag: 30.9.)

Wer auch bei kälteren Temperaturen lieber unter freiem Himmel baden möchte, kann das in Berlin noch bis Mitte September tun. Am Wochenende schließen zwar bereits die Sommerbäder Mariendorf (Rixdorfer Straße), Wilmersdorf, das Sommerbad im Kombibad Seestraße und das Kinderbad Monbijou. In den meisten Sommerbädern läuft die Saison noch bis in den September. Das Strandbad Wannsee, das Sommerbad Kreuzberg und das Sommerbad im Olympiastadion sind noch bis Ende September offen.

Mehr zum Thema Projekt der Berliner Bäderbetriebe Schauspieler Ulrich Matthes wirbt um Schwimmpaten für Kinder

Mit dem Start in die Hallensaison starten von September an auch die Schwimmkurse in den Bädern. Teilnehmende, die älter als 14 Jahre sind, müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Eine Voranmeldung zu den Schwimmkursen ist schon jetzt möglich, allerdings nur im Onlineshop. Nach Angaben der Bäder-Betriebe werden die Schwimmkurse schon jetzt stark nachgefragt.