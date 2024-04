„Stehen fest an der Seite Israels“ Berlins Regierender bekundet Solidarität nach Iran-Angriff

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat nach dem iranischen Großangriff seine Solidarität mit Israel bekundet. „Wir stehen fest an der Seite Israels und seiner Bevölkerung“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag in einer Mitteilung. „Ich verurteile den Angriff des Irans, der einen Flächenbrand in der Region auslösen kann, aufs Schärfste.“