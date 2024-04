Massiver Drohnenangriff gegen Israel Iran macht sich offenbar Erfahrung aus Einsatz im Ukraine-Krieg zunutze

Die iranischen Angriffe auf Israel sollen nach Experten-Analysen den russischen Angriffen auf die Ukraine ähneln. Der iranische Drohnen- und Raketenangriff zeige, dass „der Iran von den Russen und den Huthi-Rebellen lernt, immer gefährlichere und wirksamere Angriffspakete gegen Israel und die USA zu entwickeln“, erklärt das „Institute for the Study of War“ (ISW).

Die Kombination aus iranischen Schahed-Drohnen und Marschflugkörpern sowie ballistischen Raketen soll die israelische Luftabwehr demnach verwirren und überwältigen. Vom Iran unterstützte Akteure im Libanon und im Jemen würden deshalb nun auch gleichzeitig angreifen.

Russland habe den Experten zufolge in der gleichen Kombination ballistischen Raketen und Marschflugkörpern sowie iranischen Drohnen gegen die Ukraine abgefeuert. Die russischen Streitkräfte haben der ukrainischen Energieinfrastruktur jüngst zunehmenden und langfristigen Schaden zugefügt.

Auf diesem Bild ist die von der russischen Armee abgeschossene Drohne kurz vor dem Einschlag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am 17.10.2022 zu sehen. Die Kampfdrohne soll vermutlich vom iranischen Typ Shahed 136 gewesen sein. © dpa/Efrem Lukatsky

„Der Iran hat auch aus den Angriffen der Huthi auf die internationale Schifffahrt rund um den Jemen gelernt“, schreibt das ISW auf der Plattform X. Die Huthis sollen demnach eine Kombination aus iranischen Drohnen und Raketen gegen US-Luft- und Raketenabwehrsysteme eingesetzt haben. So soll es ihnen und dem Iran bei den Angriffen im Roten Meer und im Golf von Aden möglich gewesen sein, ihre Angriffsstrategien zu testen und zu verbessern.

Die Experten gehen davon aus, dass der Einsatz von Drohnen iranischer Bauart sowohl Teheran als auch Russland, Nordkorea und China dabei helfen werden, die Systeme auf eine gezieltere Art und Weise gegen die USA und ihre Verbündeten zu verwenden.