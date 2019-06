Fest der Weltoffenheit und kulturellen Vielfalt, Multikulti-Megaevent mit Tradition, ein klares Zeichen für eine freie, pluralistische Gesellschaft – man könnte die Liste der vielen begeisterten Kommentare zum Karneval der Kulturen noch lange fortsetzen.

Doch wichtig ist, ganz einfach, erstmal der Spaß, den Hunderttausende alljährlich bei diesem größten, kunterbunten Fest in Berlin haben - obwohl die Hauptstadt karnevalsmäßig ja eigentlich eher als unterbelichtet gilt. Vielleicht ist der alternative Karneval der Kulturen gerade deshalb an der Spree eine solche Erfolgsstory geworden. Und jetzt geht’s wieder los: Von Freitag bis Montag, also voll übers Pfingstwochenende, stellt der Karneval der Kulturen Kreuzberg zum 24. Mal buchstäblich auf den Kopf.

Rund 4400 Akteure aus verschiedensten Ländern und Kulturkreisen tanzen, singen, musizieren und laufen mit beim großen Festumzug am Sonntag. Bis zu 74 Gruppen haben sich angemeldet. Auf den Showbühnen laden mehr als hundert DJs, Solisten und Band zu musikalischen Weltreisen ein. Es werden erneut bis zu einer Million Besucher erwartet.

Gemeinsames Thema des Umzugs ist in diesem Jahr der Schutz bedrohter Völker und Kulturen sowie der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Startpunkt ist um 12.30 Uhr an der Ecke Yorckstraße/Großbeerenstraße. Von dort geht es erfahrungsmäß mit vielen Stopps bis 21 Uhr über die Gneisenaustraße und Hasenheide bis zum Hermannplatz. Umfangreiche Verkehrssperrungen sind die Folge, man sollte in dieser Zeit nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Kreuzberg fahren.

Der zweite „Hotspot“ des Karnevals ist in diesem Jahr das „Global Village“ rund um den Blücherplatz an der Amerika-Gedenk-Bibliothek. Dort wird am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 24 Uhr und am Pfingstmontag zum Ausklang ganz entspannt von 11 bis 19 Uhr gefeiert.

An mehr als 350 Ständen bekommt man fast alles für gute Laune, Geist und Magen, was die weite Welt so zu bieten hat. Afrikanische Trommelmusik, Samba, Jazz, Crêpes, Asianudeln, Bier aus Nordafrika, vielerlei Kunsthandwerk. Und natürlich gibt es einen grünen Ökobereich, an dem Berlins Umweltschutz-Vereine ihr Engagement vorstellen und die städtische Food-Truck-Bewegung „innovative Gerichte“ verkauft. Für Autofahrer ist die "Global Village" weniger erfreulich: Bereits von Donnerstag, 10 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr früh, können sie den Blücherplatz nur auf ausgeschilderten Umleitungen umfahren (siehe Grafik).

Zwölf Videokameras sollen die Sicherheit verbessern

Der Eintritt ist zum Karneval der Kulturen überall frei. Dem hohen Umweltschutzanspruch gemäß werden diesmal besonders viele Mülleimer aufgestellt. Das Sicherheitskonzept wurde intensiv überarbeitet. Neu sind zwölf auf Gerüsttürmen installierte Videokameras, deren Aufnahmen zum "Management von Gefahrensituationen" dienen sollen. Mit ihrer Hilfe könne man auf eventuelle Tumulte oder Paniken effektiver reagieren, heißt es bei den Veranstaltern. Zusätzlich werden erstmals mehrere Seitenstraßen der Umzugsstrecke abschnittsweise für Autos und Fußgänger gesperrt, "um Rückzugsräume und Fluchtwege zu schaffen". Betroffen sind beispielsweise die Mittenwalder- und Zossener Straße. Nur Anwohner haben dort noch Zutritt.

Für Kinder gibt es übrigens auch diesmal einen Extra-Karnevalspaß. Und zwar am Samstag ab 13.30 Uhr. Dann zieht der Kinder-Kostümumzog vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park, wo anschließend, ab 15 Uhr, ein Großes Spielefest startet. Motto: "Dem Eisbär wird's zu heiß - retten wir das Eis!"