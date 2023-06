Straßensperrung in Berlin-Pankow Rollerfahrer verunglückt schwer – Straßenbahnlinie M1 unterbrochen

Am Mittwoch gegen 11.50 Uhr ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Pkw auf der Grabbealle/Ecke Homeyerstraße in Berlin-Pankow gekommen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel am Mittwochnachmittag. Genauere Informationen lägen der Polizei Berlin noch nicht vor, sagte sie.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnte auf Twitter, die Grabbeallee sei wegen des Unfalls zwischen dem Pastor-Niemöller-Platz und der Heinrich-Mann-Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Straßenbahnlinie M1 fahre wegen des Unfalls in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Pankow Kirche und Rosenthal Nord beziehungsweise Schillerstraße nicht.

Die Buslinie 250 werde wegen des Unfalls zwischen der Hermann-Hesse-Straße/Waldstraße und dem Rathaus Pankow umgeleitet.