Streit mit Schwert in Berlin-Lichtenberg Schüsse in den Genitalbereich – Polizei bittet um Hinweise

Die Berliner Polizei bittet nach einem versuchten Tötungsdelikt in Lichtenberg um Mithilfe. Am 2. Januar waren zwei Personengruppen gegen 18.40 Uhr in und vor der „Elite Bar“ in der Frankfurter Allee 199 in Streit geraten, dabei erlitt ein 33-Jähriger lebensgefährliche Stich- und Schussverletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Bei der Auseinandersetzung soll zunächst ein Schwert eine Rolle gespielt haben. Dann soll laut internen Informationen aus der Polizei fünfmal geschossen worden sein. Der Mann sei dabei dreimal getroffen worden – in Unterbauch und Genitalbereich. Mehrere Personen flohen anschließend in Richtung Lichtenberger Brücke, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Polizei Berlin fragt nun, wer am 2. Januar 2023 Beobachtungen gemacht hat, die mit der Auseinandersetzung in Verbindung stehen könnten. Gesucht werden außerdem Personen, die die „Elite Bar“ regelmäßig besuchen, Angaben zur Stammkundschaft machen oder sonstige Hinweise zur Tat geben können.

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 unter (030) 4664 911 888, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

Zur Startseite