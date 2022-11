Streit um Baudenkmal in Berlin-Treptow Das Funkhaus Grünau verfällt

Als das ehemalige Bootshaus der Danatbank in der Grünauer Regattastraße 2008 für 655.000 Euro versteigert wurde, war die Hoffnung groß: Das 1929/30 erbaute Gebäude, welches nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetischen Militäradministration als Funkhaus und später in der DDR für die Ausbildung von Nachrichtentechnikern genutzt wurde (daher der Name Funkhaus Grünau), war damals bereits dringend sanierungsbedürftig. Doch 14 Jahre später hat sich in dem direkt an der Dahme gelegenen Haus nichts getan, was einem denkmalgeschützten Gebäude gerecht würde. Die Fenster sind entfernt und mit Holz versperrt, die Fassade mit Graffiti beschmiert.

