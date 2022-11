Tagesspiegel Plus Streit um Moldau-Abschiebungen in Berlin : Grüne und Linke scheitern an der Realpolitik

SPD-Innensenatorin Spranger will Abschiebungen auch im Winter, die Koalitionspartner wittern Vertragsbruch. Doch Landespolitik sollte nicht vorgaukeln, was nicht ihr Metier ist.