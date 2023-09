Streit um Sprangers Görli-Zäune Berliner Jusos stellen sich gegen Pläne der Innensenatorin

Die Berliner Jusos stellen sich in einem Initiativantrag für den kommenden Landesparteitag gegen die Pläne der Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zum Görlitzer Park. In dem Antrag, der dem Tagesspiegel vorliegt, spricht sich die Parteijugend gegen Videoüberwachung, eine nächtliche Schließung und gegen eine vollständige Umzäunung des Parks aus. Stattdessen sollen neben anderen Maßnahmen die aufsuchende Sozialarbeit vor Ort gestärkt sowie Ausstiegsprogramme für Dealer geschaffen werden. Die SPD-Berlin kommt am Sonnabend zum Landesparteitag zusammen.