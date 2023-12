Stundenlang in Universitätsgebäude gefangen Berliner Feuerwehr befreit drei Menschen aus Fahrstuhl

In einem Gebäude der Technischen Universität in Berlin waren am Freitagabend drei Menschen in einem Aufzug gefangen. Es dauerte mehrere Stunden, bis sie befreit werden konnten. Die B.Z. berichtete zuerst über den Vorfall.

Demnach seien zwei Männer und eine Frau gegen 19.30 Uhr in dem Aufzug des Gerhard Ertl Centers in in der Marchstraße in Charlottenburg stecken geblieben. Die Feuerwehr bestätigt das. Der Einsatz sei kompliziert gewesen, weil eine Behelfskonstruktion notwendig gewesen sei.

Mit zwei Flaschenzügen habe die Feuerwehr verhindern können, dass der Aufzug bei der Befreiung absackt. Höhenretter unterstützten die Arbeiten in den engen Räumen. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Weshalb es zu dem Defekt in dem Aufzug kam, blieb bisher unklar.

(Tsp)