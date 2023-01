Suche in Berlin beendet Vermisster Senior nach drei Tagen wieder da

Ein in Berlin vermisster Senior ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, erschien der 77-Jährige am Montagabend bei seinem Sohn in Alt-Moabit. Die Polizei hatte zuvor um Mithilfe bei der Suche dem Mann gebeten.

Der 77-Jährige war seit vergangenem Sonnabend in seiner Pflegeeinrichtung für Demenzkranke an der Kronprinzenstraße in Hakenfelde vermisst worden.

Zur Startseite