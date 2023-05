Tägliches BVG-Chaos in Berlin-Köpenick Warum auch ausfallende Fahrten angezeigt werden

Für Fahrgäste der BVG in Köpenick begann die neue Woche, wie die alte aufgehört hatte: Weil Busse und Straßenbahnen in der Bahnhofstraße im Autostau steckten, wurde der Verkehr eingestellt: Die Tramlinien 62 und 68 fielen zwischen Altstadt und S-Bahnhof Köpenick aus, die Linie 63 zwischen Mahlsdorf und dem S-Bahnhof. Am Dienstag war es schon morgens um acht so weit. Und alle drei Buslinien in dem Bereich wurden ebenfalls eingestellt.