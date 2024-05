Tanz, Kunst und Lieblingsbuchladen So verbringt Performerin Miriam Jakob ihr Wochenende in Berlin

Choreografin Miriam Jakob und ihr langjähriger künstlerischer Partner, den Soundkünstler Felix Claßen interessieren Berge. Während Claßen sein Ohr an den Fels hielt und seine Mikrofone in die klaffende Spalte steckte, ging Jakob auf Tuchfühlung. Als Performerin fragt sie sich, welche Parallelen der brechende Berg und sie selbst als alternder Mensch aufweisen.

Dem hohen Tempo Berlins setzt Miriam Jakob nun entgegen, was sie am Berg über Zeitskalen jenseits der menschlichen Sphäre und von Phänomenen außerhalb der menschlichen Wahrnehmbarkeit gelernt hat. Wer die Arbeiten von Jakob kennt, weiß, dass bei ihr die Theorie zu einer einmaligen Erfahrung reift und in feinem Humor mündet. Ein Miniaturberg und der Einsatz von Jodelkunst versprechen viel für die Aufführungen von „Geteilte Echos“ in den Uferstudios im Wedding.

Wie Miriam Jakob den Rest ihres Wochenendes zwischen Höhenkoller und Talfahrt verbringt, verrät sie hier.

1 Premiere: Geteilte Echos

Der Berg ruft: Miriam Jakob erforscht die Parallelen zwischen zerbrechenden Bergen und alternden Menschen. © Felix Claßen

Vom 23.05.-26.05. feiert meine installative Performance „Geteilte Echos“ Premiere im Heizhaus der Uferstudios. In dieser Arbeit untersuche ich, wie Phänomene wie ein Berg oder (m)ein Körper in ihrer Unfertigkeit niemals als Einheit begreifbar, sondern nur in multiplen Erscheinungsformen erfahrbar sind. Das Publikum wird Teil einer Landschaft, die vibriert und ins Schwanken gerät. Dieser Moment der Öffnung, des Teilens mit einem Publikum, ist immer besonders aufregend. Als Rahmenprogramm zu der Performance werden zwei Workshops angeboten. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei, Reservierung ist notwendig.

Uferstudios Uferstraße 23, Gesundbrunnen, Do 23.5. - So 26.5., je 19 Uhr

2 Lieblingsbuchladen: Zabriskie

Der Buchladen Zabriskie in Kreuzberg. © Martina Della Valle

Zabriskie, mein absoluter Lieblingsbuchladen in Berlin, der neben seinen sympathischen und kompetenten InhaberInnen Lorena und Jean, eine tolle Auswahl an Büchern hat. Auch für meine Recherche für die Performance habe ich hier die Lektüre besorgt: Der Sammelband „Artistic Ecologies“ mit dem Essay „Learning Strangeness“ von der spanischen Philosophin Marina Garcés war eine wichtige Inspiration. Aber auch „Metamorphosen“ vom italienischen Philosophen Emanuele Coccia, über die transformative Kräfte der NaturKultur.

Zabriskie Reichenberger Straße 150, Kreuzberg, Mo-Sa 12-18 Uhr

3 Ausstellung: „Wasserspiegel – Water Bodies“ bei Spore Initiative

Blick in die Ausstellung „Wasserspiegel“ im Neuköllner Kulturzentrum Spore Initiative. © Mayur_and_Tushar Vayeda, The Birth of Seeds/ Foto: Victoria_Tomaschko

Nach meinem Aufführungsmarathon am Wochenende gehe ich zusammen mit meiner Familie zur Spore Initiative in Neukölln, um mir die Ausstellung „Wasserspiegel – Water Bodies“ anzuschauen. Die Spore Initiative ist ein Kulturzentrum und eine kreative Plattform, die sich der Förderung von lokaler Kultur und Gemeinschaft widmet. Mit Projekten, Workshops und Veranstaltungen setzt sie sich für künstlerischen Austausch, soziale Inklusion und nachhaltige Entwicklung ein. Gegenseitiges Lernen steht dabei immer im Mittelpunkt.

Spore Initiative Hermannstraße 86, Neukölln, Do-Fr 15-20 Uhr, Sa-So 12-20 Uhr

4 Chantal Akerman: No Home Movie

Die belgische Regisseurin Chantal Akerman. © Arsenal - Institut für Film und Videokunst

Ich liebe die Filme von Chantal Akerman! Besonders berührt hat mich „No Home Movie“, ein persönlicher Film-Dialog mit ihrer Mutter und ihr letzter Film vor ihrem Tod 2015. Bevor das Arsenal 2025 in den Wedding umzieht, möchte ich es so oft wie möglich am Potsdamer Platz besuchen. Vor 15 Jahren habe ich dort an der Kinokasse gearbeitet. Besonders die Abenddienste, wenn ich den Ton einstellte und für kurze Momente in die Leinwand eintauchte, bleiben in Erinnerung. Ich liebe das Kino, auch wenn draußen die Sonne scheint.

Kino Arsenal Potsdamer Straße 2, Tiergarten, Sa 25.5., 17:30 Uhr

5 Premiere: Crying Creatures Crying

„Crying Creatures Crying“ von Lee Méir verspricht eine „übersteigert sinnfreie Choreografie“ zu werden. © Lee Méir/Lee Méir

Am Wochenende meiner Performance feiert auch meine Freundin und Kollegin Lee Méir Premiere in den Uferstudios mit ihrem Stück „crying creatures crying“. 2010 haben wir uns am HZT Berlin kennengelernt, beide im Studiengang „Tanz, Kontext, Choreografie“. Damals haben wir beide an Solos gearbeitet. Jetzt, 10 Jahre später, arbeiten wir wieder an Solo-Stücken. Das Besondere: Beide Performances können an einem Abend besucht und direkt hintereinander erlebt werden.