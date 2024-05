Tatverdächtiger festgenommen Mann nach Barbesuch in Berlin-Schöneberg mit Messer verletzt

Ein 33-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag nach einem Barbesuch in Berlin-Schöneberg mit einem Messer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, geriet der Mann gegen 3 Uhr vor einer Bar in der Hauptstraße in einen Streit mit einem 31-Jährigen. Dieser soll dem Älteren dann mit einem Messer in den Arm gestochen haben und anschließend geflüchtet sein.

Eine Zeugin erkannte den Verdächtigen später in der Nähe des Tatortes, sodass er von alarmierten Polizeikräften festgenommen werden konnte. Im Polizeigewahrsam wurde der 31-Jährige erkennungsdienstlich behandelt. Weil er sich auffällig verhielt, wurde der Mann in eine Klinik gebracht und dort einem Arzt vorgestellt, teilte die Polizei weiter mit.

Auch der 33-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo seine Schnittwunden am Arm stationär behandelt wurden. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)