Tatverdächtiger führte Polizisten zur Leiche Toter Mann mit Stichverletzungen im Treptower Park in Berlin gefunden

In der Nähe des Spreeufers im Treptower Park ist am Montagabend eine männliche Leiche gefunden worden. Außerdem wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Das bestätigte die Berliner Polizei am Dienstagmorgen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag mitteilten, war gegen 21.40 Uhr ein 34-jähriger Mann auf einer Tankstelle in der Bulgarischen Straße erschienen. Dort bezichtigte er sich selbst, soeben jemanden getötet zu haben.

Die alarmierten Einsatzkräfte führte der Mann nur wenig später in den angrenzenden Treptower Park – und zwar zur Kiehnwerderallee im Ortsteil Plänterwald und dort an eine Stelle im Uferbereich der Spree.

Dort fanden die Beamten den leblosen Mann, der mehrere Stichverletzungen aufwies. Eine durch Rettungskräfte durchgeführte Reanimation des 29-Jährigen verlief den Angaben zufolge jedoch erfolglos. Der festgenommene 34-Jährige kam ins Polizeigewahrsam.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin sollte die Leiche am Dienstagvormittag obduziert werden. Die 6. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln. (dpa/hhk)