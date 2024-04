Technische Panne bei der BVG Anzeigetafeln bei der Berliner U-Bahn ausgefallen

Die Anzeigetafeln der Berliner U-Bahn sind am Mittwoch flächendeckend ausgefallen. „Aktuell zeigen unsere Daisy-Anzeiger auf einigen U-Bahnlinien leider keine Abfahrtszeiten an, sondern nur die jeweilige Fahrtrichtung“, teilte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe auf Anfrage mit. Bei X, vormals Twitter, wurde gegen 10 Uhr berichtet, dass die Linien 1 bis 4, also das Kleinprofilnetz betroffen sei. Um 11 Uhr hieß es ebenfalls bei X, dass in der gesamten U-Bahn „Kein Zugverkehr“ angezeigt werde. „Das ist falsch - die Züge sind unterwegs, teilweise verspätet“, hieß es in dem Post.