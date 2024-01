Technischer Defekt soll Brand ausgelöst haben BVG-Bus in Berlin-Lichterfelde brennt vollständig aus

Die Berliner Feuerwehr wurde gegen 3 Uhr morgens zu einem Brand in die Fürstenstraße in Lichterfelde alarmiert. Dort stand ein Doppeldeckerbus der BVG in Flammen – und brannte vollständig aus. Der Fahrer hat den Angaben zufolge gerade Pause gemacht, sodass keine Fahrgäste an Bord waren.

Nach derzeitigen Kenntnisstand habe ein technischer Defekt den Brand ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. Es werde nun untersucht, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, erklärte ein BVG-Sprecher.

Der Morgenlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — morgens direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Insgesamt 18 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Gegen 5 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. (Tsp/dpa)