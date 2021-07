Berlin will nun doch schon vier von sechs Impfzentren schließen - und das erste sogar recht bald. Das Zentrum im ehemaligen Flughafen Tempelhof werde bereits am 20. Juli dichtgemacht, das im Velodrom Mitte August, die beiden Zentren im Erika-Heß-Eisstation und in der Arena in Treptow sollen Ende August folgen.

Das berichtet die "Berliner Morgenpost" unter Berufung auf Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) und die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" unter Bezug auf den Berliner Rotkreuz-Präsidenten Mario Czaja berichtet. Geöffnet bleiben sollen vorerst die beiden Impfzentren auf dem Messegelände und im ehemaligen Flughafen Tegel.

Der Schritt kommt überraschend, denn Kalayci hatte sich noch Ende Juni für einen längeren Betrieb ausgesprochen. "Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie wichtig die Impfzentren und mobilen Impfteams für den Impferfolg sind", schrieb die Gesundheitssenatorin seinerzeit bei Twitter. „Daher sollen sie nach dem 30.09. nicht vollständig geschlossen werden und können in reduzierter Form weiterhin im Einsatz bleiben.“

Außerdem solle sichergestellt werden, dass die Kapazitäten bei Bedarf schnell wieder hochgefahren werden könnten, hieß es seinerzeit. Die KV hatte damals jedoch schon die immensen Kosten kritisiert, die Impfungen in Arztpraxen sind deutlich günstiger.

Diese Auffassung hat sich nun offenbar auch bei der Gesundheitsverwaltung durchgesetzt. Die Schließungspläne seien bisher nur zurückgehalten worden, berichtet die "Berliner Morgenpost". Von der Veröffentlichung sei Kalayci "überrumpelt" worden.

Nach dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung sind bislang 56,3 Prozent der Berlinerinnen und Berliner mindestens einmal geimpft, 38,3 Prozent sogar zweimal. Kalayci hält es für möglich, im August eine Quote von 80 Prozent bei den Erstimpfungen zu erreichen, wie sie am Dienstag nach der Senatssitzung sagte. Bis Ende September wären dann 80 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft.