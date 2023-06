Temporäre Spielstraßen in Berlin Ein ziemlich mageres Angebot

Ich fahre mehrmals in der Woche mit dem Fahrrad durch die Steinmetzstraße in Schöneberg. Zwar rollen manchmal Autos von Anwohnern hindurch, aber eigentlich wirkt die Straße wie eine Fußgängerzone. Sie ist auch entsprechend gepflastert und hat keine Bürgersteige. Zur Bülowstraße hin wird sie durch eine Ausfahrt mit Rinnstein begrenzt, ebenso zur Alvenslebenstraße. Oft sind dort auch Poller hochgeklappt, sodass kein Auto durchkommt. Kleine Kinder fahren relativ gefahrlos Roller und Fahrrad, es ist definitiv die Straße mit dem wenigsten Verkehr auf unserem täglichen Weg von Schule und Kita nach Hause. Ein echter Lichtblick in der sonst so vom Auto dominierten Stadt.