Das Thema Terror bleibt auch in Berlin aktuell: Die Polizei hat am Mittwoch die Unterkunft eines 15-jährigen Turkmenen durchsucht, weil gegen ihn der Verdacht besteht, er habe eine Anleitung zum Bau einer Bombe aus dem Internet heruntergeladen. Dies bestätigte der Pressesprecher bei der Generalstaatsanwaltschaft dem Tagesspiegel auf Anfrage. Die Polizei sicherte bei dem Jugendlichen Datenträger und wertet sie jetzt aus.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Durchsuchung fand kurz nach dem islamistischen Anschlag eines IS-Sympathisanten in Wien statt, bei dei dem ein 20-Jähriger fünf Menschen erschossen und 23 verletzt hatte. Am Freitag haben Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit dem Anschlag von Wien Wohnungen und Geschäftsräume von vier Personen in Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein durchsucht. Es soll Verbindungen zu dem mutmaßlichen Attentäter gegeben haben.