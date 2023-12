Thüringer Verhältnisse in Brandenburg? Wie die Parteien auf das neue Politbarometer reagieren

Keep cool, ruhig bleiben! So reagiert Brandenburgs Politik zehn Monate vor der Landtagswahl am 22. September 2024 auf das jüngste Politbarometer, das ein Beben in der Mark registriert. Die von der Ex-Linken Sahra Wagenknecht angekündigte neue Partei wäre nämlich auf Anhieb mit elf Prozent der Stimmen als viertstärkste Kraft im Landtag. Brandenburgs bisheriges politisches System droht damit nun auch von links außen unter Druck zu geraten, nachdem die teils rechtsextreme AfD dieser Insa-Umfrage im „Bild“-Auftrag ebenfalls wieder stärkste Partei würde - mit 26 Prozent deutlich vor der SPD mit 20 Prozent.