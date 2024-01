Tiere im Handschuh Die Erfolgsgeschichte eines Kindermärchens

Ein alter Mann geht im verschneiten Winterwald spazieren. Dabei fällt ihm sein Handschuh aus der Tasche, was er zunächst nicht bemerkt. Stattdessen entdeckt eine Maus ihn als gemütliche Behausung zum Schutz vor der Kälte. So beginnt das Wintermärchen „Der Handschuh“, das auch unter anderen Titeln und in verschiedenen Erzählvarianten vielen Menschen bekannt ist. In Deutschland erscheint die Geschichte seit mehr als 70 Jahren als Kinderbuch.