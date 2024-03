Todesursache noch unklar Lebloser Mann in Berlin-Köpenick gefunden

Am Montag ist in Oberschöneweide im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ein lebloser Mann aufgefunden worden. Zuerst berichtete die „B.Z.“. Demnach sei der Körper gegen 22.30 Uhr in einem Waldgebiet an der Bahnstrecke An der Wuhlheide / Spindlersfelder Straße entdeckt worden.

Die Polizei sagte dem Tagesspiegel, es sei völlig offen, ob der Mann durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen sei oder nicht. Zu den Todesumständen werde nun ermittelt.

Wer den Mann entdeckt hatte, war noch unklar. (Tsp)