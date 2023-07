Toleriert, verfolgt, geachtet Warum man in Berlin selbst in der Bahn keine Ruhe vor Straßenmusik hat

Sie gehört zum Berlingefühl fast wie das Berghain oder das Brandenburger Tor: diese gruselig leiernde Version von „Hit the road Jack“. No more, no more, no more, no more! Ja, das Lied ist sowas wie ein Klassiker der zahlreichen S-Bahn-Musiker, vorgetragen meist mit einem kratzig lärmenden Verstärker und wahlweise einer Gitarre, Klarinette oder Trompete.