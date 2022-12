Transporter überschlägt sich in Berlin 27-Jährige bei Unfall auf A115 schwer verletzt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die Fahrerin eines Transporters in Westend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 27-Jährige gegen 3 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der linken Fahrspur der A115 in Richtung Dreieck Funkturm.

Als sie die Stadtautobahn in Richtung Messedamm verlassen wollte, soll sie erst spät die Spur gewechselt und über die Sperrfläche gefahren sein. Sie bremste den Angaben nach und verlor die Kontrolle über den Transporter.

Daraufhin fuhr das Fahrzeug gegen den Fahrbahntrenner, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 27-jährige Fahrerin konnte selbstständig aussteigen. Sie hatte sich Verletzungen an Kopf und Armen zugezogen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die Auffahrt zur A115 und die Ausfahrt Messedamm blieben während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis kurz nach 4 Uhr gesperrt, die Fahrbahn musste noch bis etwa 5.20 Uhr gereinigt werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt nun.

