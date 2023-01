„Trauen uns nicht mehr zu lüften“ Container-Plage am Berliner Badesee besorgt Nachbarn

Wie sieht’s denn hier aus? Am Glienicker See in Berlin-Kladow stehen 19 riesige Schutt-Container, die das schöne Ufer nur bedingt verschönern. In den Containern lagert der alte Ritterfelddamm. Das ist die zentrale Straße im 16.000-Leute-Ortsteil, hart an der Grenze zu Brandenburg: 10.400 Autos wurden auf dem Ritterfelddamm bei der letzten Zählung am Tag gezählt.

Der Ritterfelddamm wurde im Spätherbst erneuert und abgefräst. Weil im Boden „polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)“ gefunden wurden, so die Info für die Anwohner, kamen sie in Container. Aber die Container stehen noch immer. Und stehen und stehen.

Manche Anwohner vermuten sogar Asbest im Container, wobei das Umweltbundesamt zwischen dem gefundenen PAK und Asbest unterscheidet.

„Zur Vermeidung einer möglichen Grundwasserverunreinigung wird es bis zum Abtransport in geschlossenen Containern verwahrt. Die benötigten Container werden dazu vorübergehend auf dem Seitenstreifen in der Uferpromenade abgestellt.“ Das teilte im November Bau- und Umweltstadtrat Thorsten Schatz, CDU, mit. Zwei Monate sind vergangen: Was heißt denn „vorübergehend“?

„Unsere Schlafzimmer sind nur 9 Meter von einem geöffneten Container entfernt. Ich traue mich nicht mehr zu lüften, leider…“, schreibt eine Anwohnerin. Aus vielen Containern könne der giftige Staub entweichen, weil sie nicht dicht sind – hier eine Nahaufnahme.

Anwohner fürchten den Staub, der rauswehen könnte. © privat

Zudem ärgern sich Anwohner über Lastwagen, die jetzt über den Bürgersteig rollen, weil die Container alles so eng machten („Letzte Woche wurde fast ein Nachbar umgefahren…“).

Ärger über Lastwagen auf dem Bürgersteig

Das Rathaus hatte nach der Anfrage des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel seine Leute rausgeschickt, die sich die Container und das Ausmaß der Öffnungen anschauten.

Dazu hat sich Stadtrat Thorsten Schatz gemeldet: „Wir haben uns das aktuell vor Ort angesehen. 2,3 Container sind leicht verbogen, weshalb sie einen kleinen Spalt offen stehen. Da in den Containern jedoch kein Asbest im Asphalt vorhanden ist, stellt der offene Spalt keine Gefahrenquelle dar.“

Wir hoffen, dass die Container spätestens Ende Februar abgeholt werden konnten. Stadtrat Thorsten Schatz, CDU

Und zum Abtransport schreibt Thorsten Schatz: „Der Auftrag für den Abtransport durch eine Spezialfirma musste nach geltender Rechtslage ausgeschrieben werden und konnte nicht freihändig vergeben werden. Die Höhe der Kosten konnte erst nach Beendigung der Fräsarbeiten sinnvoll geschätzt werden, um die Art der Ausschreibung festzulegen. Dadurch verzögert sich der Abtransport bedauerlicherweise. Wir hoffen, dass die Container spätestens Ende Februar abgeholt werden konnten.“

Sie wollen mehr aus Berlin-Spandau wissen? Gern. Mehr als 272.000 Abos haben unsere Berliner Bezirksnewsletter schon. Darin bündeln wir Nachrichten, Kiezdebatten, Termine und persönliche Tipps - für jeden Bezirk, einmal pro Woche und kostenlos hier unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen im aktuellen Spandau-Newsletter

Altstadt Spandau wird 2023 zur Schlemmermeile – für 1 Tag

– für 1 Tag Unser klappriges Rathaus wird massiv eingerüstet und bekommt Fußgängertunnel

und bekommt Fußgängertunnel Spandau und der böse Wolf , Folge 421: Es war ein Hund

, Folge 421: Es war ein Hund Jugendgeschichtswerkstatt : Chef über Jugend und Wünsche ans Rathaus

: Chef über Jugend und Wünsche ans Rathaus Holocaust-Gedenken: „Der Enkel des Rabbiners reist nach Spandau“

reist nach Spandau“ Container in Kladow : Anwohner in Sorge wegen Müll am Glienicker See

: Anwohner in Sorge wegen Müll am Glienicker See Lärm und Raserei auf der Havel: Wannseewache kommt

kommt Wird die Neuendorfer Straße gesperrt? News zur radikalen Einbahnstraßen-Idee

gesperrt? News zur radikalen Einbahnstraßen-Idee Best-of-BVV : Was die Politik vor der Wahl bewegt – von Mäusen, Dörfern und dem AfD-Stadtrat

: Was die Politik vor der Wahl bewegt – von Mäusen, Dörfern und dem AfD-Stadtrat 700 Gäste: Termin für Sportlerball 2023 steht fest

steht fest „22.000 Euro Miete pro Monat“: Bezirk kauft Sportgrundstück an ICE-Strecke in Staaken

in Staaken Stadtrat über neue Bürgerämter , den Müll, das neue Image vom Ordnungsamt und 25.000 Briefwähler allein in Spandau

, den Müll, das neue Image vom und allein in Spandau ...und noch mehr im Spandau-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite