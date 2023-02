Treffen am Dienstag geplant Berliner SPD lädt zu Gesprächen über Fortführung von Rot-Grün-Rot ein

Am Dienstag will die SPD ihre bisherigen Bündnispartner von Bündnis 90/Die Grünen und die Partei Die Linke zu Gesprächen einladen. Das erfuhr der Tagesspiegel am Sonntag aus Parteikreisen. Die Gespräche sollen am Nachmittag in der Parteizentrale der Berliner SPD im Kurt-Schumacher-Haus in Wedding stattfinden. Die Verhandlungen über die mögliche Fortführung des Bündnisses unter Führung der Sozialdemokraten werden also parallel zu den Sondierungen der CDU stattfinden.

