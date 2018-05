Einen "Cat Walk" soll es geben, den "Grand Canyon" und einen "Monte Carlo Drive" - die Namen erinnern an Rummelplatz-Werbung. Bezeichnet werden damit Rundwege und -stege auf ehemaligen Fahrgeschäften wie der Wasserrutsche und der Achterbahn "Spreeblitz". Die Spreepark-Planer wollen den ehemaligen Vergnügungspark verfremden und neu inszenieren, "künstlerisch überhöhen", sagte Christian Pfeuffer von der Grün Berlin bei der Präsentation des Rahmenplans am Freitag. Umweltsenatorin Regine Günther (für Grüne) sprach von einem "Setzkasten", den man den Berlinern zur Verfügung stellen möchte, damit sie ihn mit ihren Ideen füllen. Sie möchte "Freiheitsräume" schaffen, mit viel Natur drin und einem großen Schuss Nostalgie. Der einstige DDR-Kulturpark könnte vor allem in Filmsequenzen im ehemaligen Kino des Spreeparks wiederaufleben.

Baustart ist frühestens 2020

Der Rahmenplan soll vor allem zeigen, was möglich ist - alle vorgelegten Entwürfe bleiben weiterhin verhandelbar. Heute Nachmittag ab 16 Uhr sind alle Berliner in den Spreepark eingeladen, um sich die Pläne bei Führungen erläutern zu lassen. Insgesamt 48 Millionen Euro stehen zur Verfügung, eine Menge Geld für die 23 Hektar. Rund zehn Millionen Euro dürften aber allein durch die Sanierung des Eicherhäuschens gebunden sein. Die ehemalige Gaststätte ist seit Langem eingerüstet und verbarrikadiert, bislang laufen vor allem Untersuchungen der Bausubstanz, sagte Pfeuffer. Mit Fertigstellung rechnet er frühestens 2021. Für die Spreepark-Neueröffnung wollte Günther trotz vieler Nachfragen noch keinen Termin nennen. Zunächst müsse der Bebauungsplan festgesetzt werden, damit sei 2020 zu rechnen, sagte Pfeuffer. Erst danach könne konkret mit dem Bauen begonnen werden.

Kein Bestandsschutz für alte Fahrgeschäfte

Als einziges Fahrgeschäft soll das Riesenrad wieder in Schwung gebracht werden, daran halten die Planer fest. Auch das Wasserbecken mit dem Wikingerschiff am Fuß des Riesenrads soll instandgesetzt und wieder gefüllt werden. Auf den Gleisen der Achterbahn durch die Baumwipfel zu marschieren, das könnte sich Senatorin Günther gut vorstellen, als Beitrag zur Entschleunigung, die man im Park erleben sollte. Der "Cat Walk" könnte auch durch das Maul der Katze führen, genau wie im alten "Spreeblitz". Abhängig ist alles davon, ob aktuelle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Bestandsschutz für die alten Fahrgeschäfte gibt es nicht. Die üppige Vegetation, die sich nach Schließung des Rummels 2002 gebildet hat, soll ebenfalls erhalten werden. Natur und Kultur seien gleichrangig zu behandeln, sagte Günther.

Anreise: Bitte per Rad oder Bus

Zum umstrittenen Verkehrskonzept sagte die Senatorin nur soviel: "Das Auto soll die Ausnahme bleiben." 100 Parkplätze "oder weniger" könnten auf dem Gelände entstehen, vor allem für Menschen mit Gehbehinderungen. Alle anderen sollten möglichst per Fahrrad oder Busshuttle in den Park kommen. Ob die Parkeisenbahn bis zum S-Bahnhof Treptower Park geführt werden kann, ist noch völlig offen. Auch, ob der Dammweg ausgebaut werden muss. Der neue Park wird Eintritt kosten und weiter umzäunt bleiben. Das Eintrittsgeld soll "familienfreundlich sein", sagte Günter, ohne eine Höhe zu nennen.

