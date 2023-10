Trübes Wochenende Wolken und Regen in Berlin und Brandenburg erwartet

Wolken und zeitweise Regen bestimmen die Wetterlage am Wochenende in Berlin und Brandenburg. Dabei treten bis zum Samstagmittag vereinzelt Windböen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach fällt der Regen im Nordwesten Brandenburgs kräftiger aus.

Im Landkreis Elbe-Elster bleibt es überwiegend trocken bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht zum Sonntag halten sich die Wolken am Himmel, dabei kommt es weiter zu Schauern. Zum Morgen lockert es in Nordbrandenburg auf und der Regen klingt ab. Es kühlt auf Werte zwischen sieben und zehn Grad ab.

Am Sonntag treten neben wenigen Quellwolken oft heitere Abschnitte auf. Dabei bleibt es größtenteils niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad. Nachts verdichten sich die Wolken, aber es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und sieben Grad. (dpa)