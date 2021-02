Der für diesen Dienstag geplante Besuch des türkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar in Berlin wird von Protesten begleitet. Akar wird von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erwartet. Vor ihrem Amtssitz am Bendlerblock in der Stauffenberg-Straße wollen ab 12.30 Uhr kurdische Gruppen protestieren.

Die Organisatoren der Demonstration werfen der Regierung in Ankara vor, Angriffe in den kurdischen Autonomieregionen in Nordsyrien und Nordirak zu planen. Der Bendlerblock in Berlin-Tiergarten wird von Polizisten abgesperrt sein.

In Syrien halten türkische Truppen und verbündete Islamisten schon seit 2018 zahlreiche kurdisch geprägte Orte besetzt. Zudem operiert Ankaras Armee in Iraks international anerkannter Autonomieregion. Der türkischen Regierung geht es dabei um Verbände, die sie der Kurdischen Arbeiterpartei PKK zurechnet - insbesondere die YPG, die in der kurdisch-arabisch-assyrischen Militärallianz SDF den "Islamischen Staat" als Territorialmacht besiegte.

Die Selbstverwaltung in Nordsyrien wird von der säkularen Kurdenpartei PYD geführt. Auch die Bundesregierung verurteilte den Einmarsch in die auch Rojava genannte Region. Amnesty International warf der Türkei und ihren islamistischen Verbündeten vor, "Kriegsverbrechen, Massentötungen und unrechtmäßige Angriffe" verübt zu haben.

In den vergangenen Wochen versuchte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan die zahlreichen Konflikte mit der EU beizulegen. Bei dem Treffen seines Verteidigungsministers Akar mit Kramp-Karrenbauer soll es unter anderem um die Lage im Mittelmeer gehen.

Wie berichtet, streiten die Türkei, Griechenland und Zypern dort um Erdgasfelder. Die Türkei sei ein geschätzter Nato-Partner, sagte die Bundesverteidigungsministerin zuvor, die bereits Gespräche mit ihren zyprischen und griechischen Amtskollegen geführt hat.

In der Bundesregierung war auch die Rolle der Türkei im Libyen-Krieg und der Umgang mit der innertürkischen Opposition debattiert worden. Kramp-Karrenbauer hatte die Kontrolle eines türkischen Frachtschiffes durch die Bundeswehr im November 2020 zuletzt verteidigt. Im Zuge der aktuellen EU-Mission gegen Waffenschmuggel nach Libyen sei der Einsatz richtig gewesen. Die türkische Regierung hält die Durchsuchung des Schiffs für rechtswidrig.

Zudem hat die Bundesregierung die Führung in Ankara aufgefordert, sich den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) zu beugen.

Dabei geht es um den in der Türkei inhaftierten Selahattin Demirtas, den früheren Co-Chef der oppositionellen, linkssozialdemokratischen HDP, die unter den Kurden in der Türkei viele Stimmen gewann. Das Auswärtige Amt schrieb in einer Antwort auf eine Linken-Anfrage: "Der EGMR hat festgestellt, dass die Türkei durch die Inhaftierung von Selahattin Demirtas gegen die EMRK verstößt und dabei aus politischen Motiven handelt."