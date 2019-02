Am 1. Februar 2016 jagen zwei Autos über den Ku’damm. Ein Mercedes und ein Audi. Gleichauf. Sie wollen sich ausstechen. Mit mindestens 150 km/h überfahren sie mehrere rote Ampeln, als ihnen um 0.45 Uhr auf der Tauentzienstraße ein beigefarbener Jeep in die Quere kommt. Der Audi schert nach Links aus und drängt den Mercedes von der Fahrbahn. Der mäht eine Fußgängerampel um, stößt gegen die Granitblöcke des Mittelstreifens, hebt ab und landet nach zehn Meter in der gegenüberliegenden Granitbegrenzung.

Der Audi trifft den Jeep. Ungebremst rast er ihm in die Seite, wie Gutachter im Prozess später berichten werden. Der Jeep wird 72 Meter durch die Luft geschleudert. Sein Fahrer, ein älterer Herr von 69 Jahren, der sich auf dem Heimweg befunden hat, stirbt eingeklemmt noch am Unfallort.

Der Audi knallt nach dem Aufprall seitlich in den Granit der Verkehrsinsel und schlittert kreiselnd 60 Meter über den Asphalt.

Ein mit dem Fall vertrauter Polizeibeamter erzählt, dass den Raser Marvin N. nur zwei Dinge interessiert hätten, als er benommen aus seinem zerstörten Auto stieg: Wo ist mein Handy? Was ist mit meinem Auto?

Außer Kontrolle. Am 1. Februar 2016 lieferten sich zwei junge Männer auf dem Ku'damm ein tödliches Rennen. In einem ersten Prozess... Foto: picture alliance / dpa

Der Crash und der sich anschließende Mordprozess im Dezember 2016 gegen die so genannten „Ku’damm-Raser“ Hamdi H., der den Audi steuerte, und Marvin N. im Mercedes hat vieles verändert: Eine Verschärfung der Gesetze, nach der illegale Rennen ein Straftatbestand geworden sind. Eine intensive Beobachtung der Szene durch die Polizei. Vor allem hat es die öffentliche Stimmung kippen lassen.

In dieser Stadt gelte nun „jeder als potenzieller Mörder, der seinen Außenspiegel verändert und breitere Felgen aufgezogen hat“, sagt der Leiter einer Tuning-Werkstatt, der namentlich nicht genannt werden will. Man fühle sich von der Polizei drangsaliert, die es mit ihren Kontrollen bei tiefergelegten Wagen übertriebe. Oft verstünde man in der Werkstatt gar nicht, wie die Polizei zu den auf den Mängelscheinen angegebenen Höhenmessungen komme. „Während Tuning früher nicht im Fokus stand, will die Politik solche Fahrzeuge jetzt aus dem Straßenbild verbannen.“ Und alles nur, „weil zwei Idioten es übertrieben haben“.

Aber wo verläuft die Grenze zwischen normal und übertrieben?

Hamdi H., zur Tatzeit 26, arbeitslos, fuhr einen Audi A6 3.0 TDI quattro mit 225 PS, gebraucht gekauft.

Marvin N., 24, Ex-Soldat und Security-Mitarbeiter, fuhr einen Mercedes CLA 45 AMG mit 381 PS, geleast.

AMG ist die Sportwagenlinie von Daimler. In den Songs deutscher Rapper werden diese Autos als Nonplusultra des eigenen Status’ glorifiziert. „Drück den AMG 300 und die Erde bebt“, heißt es bei Capital Bra. Und an anderer Stelle: „AMG! / Wir sind Azzlackz mit Geld, mon ami / Fahr’n gechillt auf der Champs-Élysées / Wagen weiß, damit alle uns seh’n.“ Die Botschaft ist einfach: dicke Karre, dickes Portemonnaie, Respekt. "AMG ist, was uns verbindet", singt Fler über die notorisch zerstrittene Berliner Gangsta-Rap-Szene.

Die "üblichen Konditionen des Marktes"

Deshalb fühlen sich zu AMGs oft junge Männer hingezogen, die sich den Luxus eines Sondermodells von 100.000 Euro Kaufpreis gar nicht leisten können. Und Mercedes hat sich ihrem Wunsch nach einem Traumauto lange nicht in den Weg gestellt, machte es durch Sonderklauseln in den Leasingverträgen erschwinglich für untere Lohngruppen. So berichtete die „Zeit“, dass Ratenzahlungen durch die Vorlage eines Behindertenausweises erheblich gesenkt werden können. Auf Nachfrage heißt es von Mercedes, dass Preisnachlässe "aufgrund von Schwerbehindertenausweisen seit Juni 2017 in Deutschland bei AMG-Fahrzeugen nicht mehr angeboten" würden. Auch Bargeld-Geschäfte würden ab einer Summe von 5000 Euro nur "in Ausnahmefällen" und nach einer "Complience-Prüfung" vollzogen.

Dass der gute Ruf der Sportwagenschmiede aus Affalterbach unter dem vulgären, aggressiven Gebaren mancher Kunden leiden würde, kann man dort nicht erkennen. Bei 118.000 verkauften AMGs weltweit fallen ein paar röhrende Platzhirsche auf Berliner Straßen nicht ins Gewicht. Auch wenn sie bei täglich 10.000 über den Kudamm rollenden Fahrzeugen als einzige störend auffallen.

Harmlos Fantasten? Optische Verschönerungen sind unproblematisch. Den Argwohn der Polizei zeihen technische Eingriffe auf sich.... Foto: Ndré SztnKvics Photos

Für Hauptkommissar Oliver Woitzik, der im Fachstab Verkehr beim Berliner Polizeipräsidenten arbeitet, sind tödliche Duelle wie auf dem Ku’damm Folge einer gesellschaftlichen Entwicklung. Vor zwanzig Jahren habe kaum ein Mensch ein Auto mit 200 PS gefahren, sagt der 46-Jährige in seinem Dienstzimmer, dessen Fenster auf den Tempelhofer Damm hinausgehen – auch eine notorische Rennstrecke für Raser. Heute seien Pkw mit mehr als 200 PS Standard. Die Leute sähen sich nun in die Lage versetzt, in dieselben Tempo-Zonen vorzudringen, die früher Rennwagen vorbehalten waren. Das leben sie in der Stadt aus.

In einem ersten Prozess werden Hamdi H. und Marvin N. wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch das Urteil wird vom Bundesgerichtshof wieder aufgehoben. Ein zweiter Prozess scheitert an der Befangenheit der Richter. Ein dritter hat im vergangenen November begonnen und dauert an. Es geht vor dem Berliner Landgericht um die Frage, wie vorsätzlich Raser den Tod anderer Personen in Kauf nehmen.

Lässt du dich etwa von dem abziehen?

Obwohl sich die Häufigkeit illegaler Rennen nur durch „Zufallsfeststellungen“ der Polizei ermitteln lässt, wie Woitzik sagt, hat die Polizei heute sehr viel bessere Instrumente, um Taten zu verfolgen und anzuzeigen. Als neuralgische Strecken gelten Ku'damm - mit 15 Rennen - und Siemensdamm (13) sowie der Stadtring (11). 90 Prozent der Rennen finden im Westen statt, erst auf Platz zehn taucht die Landsberger Allee in der Statistik auf (mit fünf Rennen). Die Delikte verteilen sich gleichmäßig übers Jahr. So begeht einer, der nachts allein mit, sagen wir, 100 km/h über den Tempelhofer Damm Richtung Autobahn rast, nach wie vor nur eine Ordnungswidrigkeit. Ein anderer aber, der dieselbe Strecke bei dichtem Verkehr mal links mal rechts überholend „grob rücksichtslos“ zurücklegt in dem Bemühen, die mögliche Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, ist in eine Straftat verwickelt. Denn er fährt ein illegales Rennen. Es ist der Unterschied zwischen Raser und Rowdy, den die verschärfte Gesetzeslage seit Oktober 2017 vorsieht.

Meistens handele es sich bei den Profilierungsfahrern um Männer bis 30, sagt der Polizist Oliver Woitzik, psychisch labil, die sich nur über ihr Auto definierten. Es sei ihr Schutzraum gegen die Brutalität da draußen. Kein Mensch würde sie wahrnehmen, wenn sie zu Fuß unterwegs wären. So glichen sie ihre Schwäche über die Stärke des Motors aus.

Was sie besonders gefährlich mache, sagt Woitzik, sei oft erst die Freundin auf dem Beifahrersitz.

Indem sie fragt: Was ist denn mit dir los?

Und weiter fragt: Hast dich abziehen lassen von dem?

Indem sie stichelt: Da habe ich aber mehr erwartet von dir. Kannst dich doch nicht so von Paule an der Ampel verblasen lassen…

Ob weitere Personen im Auto es nun böse meinen oder nicht, da muss nur der Richtige kommen, sagt Woitzik, um sich ein Stechen zu liefern. Zeigen, dass man kein Würstchen ist. „Die Schwelle ist gering“, sagt Woitzik über die Psychologie des Straßenduells. „Den Kick für 20 Sekunden kann jeder mal interessant finden. Dafür braucht es nicht das PS-Ungetüm von AMG.“