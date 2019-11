Im Fall der tödlichen Schubserei am U-Bahnhof Kottbusser Tor hat ein Richter am Sonntagnachmittag einen Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 26-Jährigen erlassen. Zuvor hatte die Berliner Polizei den Verdächtigen am Samstagabend in Berlin Wannsee festgenommen. Das meldete die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Sonntagmorgen auf Twitter.

Weitere Zeugenaussagen und intensive Ermittlungen der 4. Mordkommission in der Drogenszene am Kottbusser Tor, hatten die Polizei auf die Spur des Mannes geführt. Laut Polizei schweigt der der 26-Jährige bisher zu dem Tatvorwurf, er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Zuvor hatte die "B.Z." berichtet, bei dem Festgenommenen soll es sich um einen 26-jährigen Marokkaner handeln. Er ist nun dem Haftrichter vorgeführt worden.

Schon am Freitag hatte die Berliner Staatsanwaltschaft mitgeteilt, einen Tatverdächtigen festgenommen zu haben. Doch diesen musste sie am Samstag wieder freilassen.

Der Grund: Der Tatverdacht ließ sich aufgrund von Widersprüchen in den Zeugenaussagen - etwa bei den Zeitangaben - nicht erhärten. Der Mann habe außerdem ein Alibi vorweisen können. Auch das Videomaterial der Überwachungskameras an der Station sei von mäßiger Qualität.

Hintergrund: Bei einem Streit Dienstagnacht gegen 0.00 Uhr war ein 30 Jahre alter Mann von einem anderen Mann auf die Gleise an der U-Bahn-Station Kottbusser Tor gestoßen worden. Ein Zug der U8 erfasste ihn und verletzte ihn tödlich.

Ermittler gehen von Streit im Drogenmilieu aus

Die Mordkommission sichtete für ihre Suche nach dem Täter die Videos aus den Überwachungskameras der BVG. Das 30-jährige Opfer, ein Iraner, soll aus einer Gruppe heraus attackiert und auf die Gleise gestoßen worden sein, hieß es zunächst bei der Polizei. Ein Zug Richtung Hermannstraße erfasste ihn, die Rettungskräfte konnten ihn nicht wiederbeleben. Der Täter flüchtete.

Ermittler gehen bei der Tat von einem Streit im Drogenmilieu aus. "Die Hinweise auf einen Drogen-Hintergrund haben sich konkretisiert", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin am Freitag. "Es geht um den Verdacht, dass ein Deal Hintergrund der Tat sein könnte." (Tsp)